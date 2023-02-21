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Болтушкин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бритвина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1902

Дочь: Шушкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтушкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтушкина Аполлинария Андреевна

Смерть
Около 1910
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