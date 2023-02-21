Болтушкин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бритвина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна
Рождение ребёнка
17.01.1902
Дочь: Шушкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтушкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Болтушкина Аполлинария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1910