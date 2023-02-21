Замков Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замков Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Показаньева Марина Игоревна

Мать ребёнка: Замкова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швейковская Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Замкова Галина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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