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Овчинников Федор Иванов

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Место рождения

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Игонина Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Овчинников Михаил Федоров

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.466 МК Евлашево 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Фекла Семенова

Смерть
Неизвестно
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