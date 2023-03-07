Овчинников Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Игонина Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Овчинников Михаил Федоров
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.466 МК Евлашево 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно