Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович
Место рожденияОдесская обл., Тарутинский район, с. Лесное
Дата рождения04.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесская обл., Тарутинский район, с. Лесное
Бракосочетание
03.09.2004
Рождение ребёнка
17.01.2005
Сын: Шавкунов-Кузук Никита Бориславович
Мать ребёнка: Овчинникова Елена Николаевна