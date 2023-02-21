Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов-Кузук Борислав Владимирович

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Место рождения

Одесская обл., Тарутинский район, с. Лесное

Дата рождения

04.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесская обл., Тарутинский район, с. Лесное
Бракосочетание
03.09.2004

Жена: Овчинникова Елена Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.2005

Сын: Шавкунов-Кузук Никита Бориславович

Мать ребёнка: Овчинникова Елена Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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