Тютнев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1981
Сын: Тютнев Виталий Геннадьевич
Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1983
Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна
Россия, Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Россия, Тульская обл.