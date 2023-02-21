Тютнев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютнев Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Тютнев Виталий Геннадьевич

Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1983

Сын: Тютнев Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1987

Дочь: Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Тютнева Валентина Николаевна

Россия, Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютнева Валентина Николаевна

Смерть
1995
Россия, Тульская обл.
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