Копин Варфоломей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти01.02.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: Копин Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копин Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: Копина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Копин Александр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Копина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Копина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Копин Федор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Копина Александра Ивановна
Упоминание
1884
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1885 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1884 год. №48. С. 9.
Упоминание
1884
Избран в очередные присяжные заседатели на 1885 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1884 год. №49. С. 6.
Упоминание
1885
Имеет право чрез своих уполномоченных участвовать в выборах уездных гласных. Вологодские губернские ведомости. 1885 год. №8. Прибавление. С. 9.
Упоминание
1891
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1892 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1913 год. №48. С. 6.
Упоминание
1892
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1893 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1892 год. №46. С. 4.
Упоминание
1893
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1894 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1893 год. №43. С. 4.
Упоминание
1894
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1895 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1894 год. №44. С. 6.
Упоминание
1895
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1896 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1895 год. №46. С. 4.
Упоминание
1896
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1897 год по Вологодскому уезду. В Вологодские губернские ведомости. 1896 год. №41. С. 4.
Упоминание
1897
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1898 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1897 год. №40. С. 3.
Упоминание
1898
Упоминается по Вепревской волости в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1899 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1898 год. №40. С. 4.
Упоминание
1898
Избран в очередные присяжные заседатели на 1899 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1898 год. №49. С. 4.
Упоминание
15.02.1913 ст.
Упоминается в списке лиц, имеющих право участия на выборах гласных Вологодской городской думы на четырехлетие с 1913 по 1916 год. Цензовая стоимость имущества: 1374 рубля. Вологодские губернские ведо... Показать все
Упоминание
29.10.1913 ст.
Судебный пристав Вологодского Окружного суда С.Н. Назимов, жит. в г. Вологде, 1 уч., на Московской ул. в доме Скворцовой, на осн. 1030 уст. гражд. суд. объявляет, что 1 февраля 1914 г. с 10 часов утра... Показать все
Смерть
01.02.1915
Упоминание
01.09.1917 ст.
Уездный член Вологодского Окружного суда по Вологодскому уезду вызывает наследников в шестимесячный срок со дня напечатания публикации права свои на наследство после крестьянина Варфоломея Андреева Ко... Показать все