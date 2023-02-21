Кокорин Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кокорин Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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