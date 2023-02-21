Кокорин Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокорин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно