Сафонов Денис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Денис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877 ст.

Жена: Сафонова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Иван Денисович

Мать ребёнка: Сафонова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Георгий Денисович

Мать ребёнка: Сафонова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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