Сафонов Денис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877 ст.
Жена: Сафонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Георгий Денисович
Мать ребёнка: Сафонова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно