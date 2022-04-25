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Горбатенко Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1908

Дата смерти

25.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1908

Отец: Горбатенко Василий

Мать: Горбатенко Паша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1936

Сын: Горбатенко Юрий Петрович

Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1937

Сын: Горбатенко Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1946

Дочь: Корытова (Горбатенко) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна

Смерть
25.04.2022

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