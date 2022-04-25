Горбатенко Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1908
Дата смерти25.04.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1908
Отец: Горбатенко Василий
Мать: Горбатенко Паша
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1936
Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1937
Сын: Горбатенко Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1946
Дочь: Корытова (Горбатенко) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Горбатенко (Шульженко) Ольга Ивановна
Смерть
25.04.2022