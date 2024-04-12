Андрей Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Николай Антонов
Мать: Анна Григорьева
Место жительства
1829
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
При продаже имения Хлебниковым Вейденгаммеру перевел его в Ярославскую губ. без земли. 5. ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 813 Книга продажи имений на 1829 год по Московской части. Стр. 26 №31 | Ярославская об... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1829