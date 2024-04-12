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Андрей Николаев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Николай Антонов

Мать: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1829
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
При продаже имения Хлебниковым Вейденгаммеру перевел его в Ярославскую губ. без земли. 5. ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 813 Книга продажи имений на 1829 год по Московской части. Стр. 26 №31 | Ярославская об... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1829
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