Комиссаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомиссаров Иван

Комиссаров Иван

Место рождения

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Комиссаров Ефим

Мать: Комиссарова Агрипина

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Комиссаров Георгий

Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Рождение ребёнка
После 1871

Сын: Комиссаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров Никита Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Пелагея

Смерть
Около 1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Лазаревское кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close