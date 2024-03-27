Комиссаров Иван
Место рождениясело Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения1845
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Комиссаров Ефим
Мать: Комиссарова Агрипина
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1871
Сын: Комиссаров Георгий
Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Рождение ребёнка
После 1871
Сын: Комиссаров Василий Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комиссаров Никита Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комиссарова Пелагея
Смерть
Около 1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва, Лазаревское кладбище.