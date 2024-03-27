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Суздальницкий Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Суздальницкий Аарон

Мать: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Литвина) Фейга

Рождение ребёнка
02.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Литвина) Фейга

Рождение ребёнка
09.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Литвина) Фейга

Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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