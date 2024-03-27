Суздальницкий Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Суздальницкий Аарон
Мать: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Литвина) Фейга
Рождение ребёнка
09.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Литвина) Фейга
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область