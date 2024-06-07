Шеломов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Агапий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Федор N.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Ефим N.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеломов Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Шеломова) Домна Никитична
Мать ребёнка: не указана