Шеломов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Агапий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Федор N.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Ефим N.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеломов Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шеломова) Домна Никитична

Мать ребёнка: не указана

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