Елисей Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Николай Елисеев
Мать ребёнка: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1807
Сын: Карп Елисеев
Мать ребёнка: не указана
ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково