Елисей Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Николай Елисеев

Мать ребёнка: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
Рождение ребёнка
1807

Сын: Карп Елисеев

Мать ребёнка: не указана

ГАРО, ф. 129, оп. 46, д. 241 РС 1850г Пор. Н.С.Бухвостовой Аграмаково
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