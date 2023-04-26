Богданов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Боданова Анна

Рождение ребёнка
07.11.1944

Дочь: Лампига Антонина

Мать ребёнка: Боданова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боданова Анна

Смерть
Неизвестно
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