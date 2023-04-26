Богданов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Боданова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1944
Дочь: Лампига Антонина
Мать ребёнка: Боданова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боданова Анна
Смерть
Неизвестно