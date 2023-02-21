Заботин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти21.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Заботин Матфей
Мать: Заботин Елена
Рождение ребёнка
28.05.1885
Сын: Заботин Павел
Мать ребёнка: Марина
Семипалатинская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Заботин Иосиф
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Заботин Павел
Мать ребёнка: Марина
Верный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая (ровицкая?) Татьяна
Мать ребёнка: Марина
Смерть
21.06.1913
Верный
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище г.Верный