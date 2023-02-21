Заботин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаботин Степан

Заботин Степан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

21.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Заботин Матфей

Мать: Заботин Елена

Рождение ребёнка
28.05.1885

Сын: Заботин Павел

Мать ребёнка: Марина

Семипалатинская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Заботин Иосиф

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Заботин Павел

Мать ребёнка: Марина

Верный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая (ровицкая?) Татьяна

Мать ребёнка: Марина

Смерть
21.06.1913
Верный
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище г.Верный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close