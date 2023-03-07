Филякова Анисья Архипова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Филипова
Отец ребёнка: Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Игнат Филипов
Отец ребёнка: Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мавра Филипова
Отец ребёнка: Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Филипп Миронов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Филипп Миронов
Смерть
До 1835