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Филякова Анисья Архипова

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Место рождения

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Угол, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Филипова

Отец ребёнка: Филипп Миронов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Игнат Филипов

Отец ребёнка: Филипп Миронов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мавра Филипова

Отец ребёнка: Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филяков Климент Филипов

Отец ребёнка: Филипп Миронов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филяков Мирон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Миронов

Смерть
До 1835
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