(Теплых) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.2019
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплых Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплых Борис Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплых Борис Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2019