(Теплых) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теплых) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплых Иван Иванович

Мать: Теплых Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплых Борис Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплых Борис Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплых Борис Прокопьевич

Смерть
02.02.2019
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