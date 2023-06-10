Екатерина Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1895

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Георгиевич

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 16.11.1895 Калихновщины Мария Семеновна Калихновщины отец крестьянин Семен Георгиевич Калихновщины мать жена Екатерина Фаддеевна Юхновщина запасной рядовой Никита Федорович ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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