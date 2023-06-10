Екатерина Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Георгиевич
Афанасьевская церковь 16.11.1895 Калихновщины Мария Семеновна Калихновщины отец крестьянин Семен Георгиевич Калихновщины мать жена Екатерина Фаддеевна Юхновщина запасной рядовой Никита Федорович ... Показать все
Смерть
Неизвестно