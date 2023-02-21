Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Вешняк Лукашев

Мать: Вежава Белоева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Лаврентий Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Пахомей Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Терентей Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михайла Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Назарова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close