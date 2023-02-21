Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Вешняк Лукашев
Мать: Вежава Белоева
Рождение ребёнка
1729
Сын: Лаврентий Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Пахомей Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Терентей Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михайла Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Назарова
Смерть
Неизвестно