Емельянов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1914
Дата смерти18.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1935
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Докучаева (Емельянова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Емельянов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1947
Дочь: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Сын: Емельянов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна
Смерть
18.12.1977
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область