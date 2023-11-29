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Емельянов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1914

Дата смерти

18.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
15.12.1935

Дочь: Демешко (Емельянова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Докучаева (Емельянова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Емельянов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
24.05.1947

Дочь: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Рождение ребёнка
03.07.1952

Сын: Емельянов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Смерть
18.12.1977
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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