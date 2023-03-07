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Жамбровский Родион Мартынович
Жамбровский Родион Мартынович
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Место рождения
Андреевка
Дата рождения
1827 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка
Место жительства
Около 1870
Семёновка
Смерть
Неизвестно
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