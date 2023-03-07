Жамбровский Родион Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамбровский Родион Мартынович

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Место рождения

Андреевка

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1870
Смерть
Неизвестно
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