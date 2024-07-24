(Андреева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван

Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Андреева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван

Смерть
Неизвестно

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