(Андреева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Иван
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Андреев Иван
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Андреева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кириленкова (Андреева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван
Смерть
Неизвестно