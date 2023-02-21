(Меньщикова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньщиков ...
Мать: Августа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Астафьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Астафьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Александр
Смерть
Неизвестно