(Меньщикова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меньщикова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньщиков ...

Мать: Августа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Астафьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Астафьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Александр

Смерть
Неизвестно
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