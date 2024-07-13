Пастушенко Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пастушенко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Пастушенко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пастушенко Павел Петрович
Отец ребёнка: Пастушенко Петр Васильевич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно