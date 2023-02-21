Лукинова Наталья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Лукинов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лукинов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Лукинов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинова Света Васильевна
Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич
Смерть
1986