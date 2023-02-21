Лукинова Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинова Наталья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Лукинов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Лукинов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Лукинов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинова Света Васильевна

Отец ребёнка: Лукинов Василий Дорофеевич

Смерть
1986
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