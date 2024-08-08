Самофалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиМежду 1930 и 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самофалова Неонила, Неля
Рождение ребёнка
1915
Сын: Самофалов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Самофалова Наташа Ивановна
Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля
рано осталось сиротой, на иждивении старшего брата. сначала папа умер, потом мама. ей было 14 лет, когда старший брат Алексей женился на 17-летней Вере
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля
Смерть
Между 1930 и 1931