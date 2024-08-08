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Самофалов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Между 1930 и 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самофалова Неонила, Неля

Рождение ребёнка
1915

Сын: Самофалов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Самофалова Наташа Ивановна

Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля

рано осталось сиротой, на иждивении старшего брата. сначала папа умер, потом мама. ей было 14 лет, когда старший брат Алексей женился на 17-летней Вере
Рождение ребёнка
1928

Сын: Самофалов Петр Иванович

Мать ребёнка: Самофалова Неонила, Неля

Смерть
Между 1930 и 1931

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