Аргоков Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Аргоков Тихон Яковлевич
Работа или профессия
С 24.09.1894 ст.
В селе Мыюте школа открыта в 1856 году, помещается в миссионерском здании, содержится на миссионерские средства. Обучается в ней 28 мальчиков и 14 девочек. Учителями состоят инородец Иван Каланаков и ... Показать все
Работа или профессия
С 1896
ТЕВ №9 от 01.05.1896 с.16 Опредѣлены на службу въ миссію. Затѣмъ въ школы миссіи: Таштинскую—Андрей Колоколовъ, Тайнинскую —Елисей Алексѣевъ, Билюлинскую Николай Козловъ, Тюдралинскую—Захаръ Хабаровъ,... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Аргокова София Григорьевна
Мать ребёнка: Аргокова Ксения Мироновна
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Аргоков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Аргокова Ксения Мироновна
Посвящение в духовный сан
03.09.1904 ст.
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Псаломщикъ Петровско-Заводской Петро-Павловской ц.Григорій Аргоковъ, по рукоположеніи его 2-го Января с.г. въ санъ діакона, резолюціей Его Преосвященства отъ 3 сентября 1904 г. № 2784 оставленъ на пр... Показать все
Работа или профессия
С 20.11.1912 по 22.09.1913
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
ГРИГОРИЙ ТИХОНОВ АРГОКОВ - служил с 20 ноября 1912 г. по 22 сентября 1913 г. в Верхне-Удинском Одигитриевском собор, затем рукоположен во священника и переведен в Читинский округ.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
В миссионерские школы назначены на учительскую должность: [...] Павел Кучуков в Ильинскую вместо Гр.Аргокова (перешедшего на службу в Забайкальскую миссию). Томские епархиальные ведомости : газета. - ... Показать все