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Помиркованый Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?

Отец: Помиркованый Федор Николаевич

Мать: Помиркованая Альвина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.2010

Сын: Помиркованый Прохор Дмитриевич

Мать ребёнка: Помиркованая Наталья Константиновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
20.01.2010

Жена: Помиркованая Наталья Константиновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.02.2012

Дочь: Помиркованая Ярослава Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.08.2017

Сын: Помиркованый Гордей Дмитриевич

Мать ребёнка: Помиркованая Наталья Константиновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
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