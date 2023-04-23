Помиркованый Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.?
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?
Рождение ребёнка
10.01.2010
Сын: Помиркованый Прохор Дмитриевич
Мать ребёнка: Помиркованая Наталья Константиновна
Бракосочетание
20.01.2010
Рождение ребёнка
01.02.2012
Дочь: Помиркованая Ярослава Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.2017
Сын: Помиркованый Гордей Дмитриевич
Мать ребёнка: Помиркованая Наталья Константиновна