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Дмитренкова Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Дмитренков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Дмитренков Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Дмитренков Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Дмитренков Ефим Анисимович

Смерть
Неизвестно

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