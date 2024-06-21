Сиротин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова (Сиротина) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1929
Дочь: Сырчикова (Сиротина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно