Сиротин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиротин Иван Иванович

Сиротин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1896 ст.

Отец: Сиротин Иван Николаевич

Мать: Сиротина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова (Сиротина) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1929

Дочь: Сырчикова (Сиротина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.