Конюхова (Гайдукова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхова (Гайдукова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гайдуков Алексей Иванович

Мать: Гайдука Евдокия Николаевна

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Конюхов Максим Иванович

с. ушполь
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1881

Дочь: Корнатовская Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
07.07.1882

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Конюхов Константин Максимович

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Конюхов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Конюхов Петр Максимович

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
11.11.1888

Дочь: Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
13.04.1890

Дочь: Новикова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
08.01.1892

Дочь: Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Конюхов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Конюхов Павел Максимович

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1900

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Конюхов Максим Иванович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Смерть
Неизвестно
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