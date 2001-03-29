Иванова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2001

Отец: Иванов Сергей

Мать: Кириллова Юлия Анатольевна

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