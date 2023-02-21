Полторацкая (не известно) не известно
Место рожденияМогилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияПосле 1800 ст.
Дата смертиДо 1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840 ст.
Сын: Полторацкий Федор известно
Отец ребёнка: Полторацкий не известно
Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1870 ст.
Могилевская губерния, Российская Империя