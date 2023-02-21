Акулина (Анилина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина (Анилина) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Киткин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Киткин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
16.02.1864

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Киткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
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