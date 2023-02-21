Акулина (Анилина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1864
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1875
Отец ребёнка: Киткин Петр Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно