Перов Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1872
Сын: Перов Петр Иванов
Мать ребёнка: Перова Акулина Иванова
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перова Акулина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1872
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское