Перов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Иван Петров

Перов Иван Петров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Перов Петр Иванов

Мать ребёнка: Перова Акулина Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Акулина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1872
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close