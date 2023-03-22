Синева (Шишкова) Екатерина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2003
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шишков Артем Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1933
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Валентина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Нина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2003