Синева (Шишкова) Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Шишкова) Екатерина Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шишков Артем Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1933

Сын: Синев Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Валентина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Нина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
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