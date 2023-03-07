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Яковлева Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Хлупино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлупино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1896

Муж: Яковлев Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яковлева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Яковлев Александр Федорович

Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яковлева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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