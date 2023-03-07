Яковлева Наталья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Яковлева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Яковлев Александр Федорович
Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Яковлева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Яковлев Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно