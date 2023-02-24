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Иожица Валентина Валюйшес

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Место рождения

г. Красноярск

Дата рождения

1922

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

Мать: Валюйшес Анна Погодина

г. Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иожица Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иожица Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1990
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