Иожица Валентина Валюйшес
Место рожденияг. Красноярск
Дата рождения1922
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
г. Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иожица Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иожица Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1990