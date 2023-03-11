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Виноградова (Горшкова) Мария Ивановна
Виноградова (Горшкова) Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1939
Пол
Женский
Отец
Горшков Иван Константинович
Мать
Горшкова (Каурова) Евдокия Михайловна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939
Отец:
Горшков Иван Константинович
Мать:
Горшкова Евдокия Михайловна
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