Виноградова (Горшкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Горшкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939

Отец: Горшков Иван Константинович

Мать: Горшкова Евдокия Михайловна

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