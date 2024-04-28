Самарцев Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самарцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самарцев Вячеслав Борисович

Мать: Самарцева Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарцева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарцев Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самарцева Марина

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