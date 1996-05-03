Рыжих Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжих Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1907

Дата смерти

03.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1907

Отец: Семибратов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1925

Дочь: Ермошкина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович

Рождение ребёнка
02.11.1927

Дочь: Костюкова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Рыжих Петр Семенович

Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжих Семен Павлович

Смерть
03.05.1996
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