Рыжих Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1907
Дата смерти03.05.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1907
Отец: Семибратов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1925
Дочь: Ермошкина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1927
Дочь: Костюкова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Рыжих Петр Семенович
Отец ребёнка: Рыжих Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжих Семен Павлович
Смерть
03.05.1996