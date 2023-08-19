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Иванов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1922

Дата смерти

13.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922

Отец: Иванов Василий Федорович

Мать: Иванова Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1950

Сын: Иванов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1952

Сын: Иванов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна

Смерть
13.01.1988
Похороны
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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