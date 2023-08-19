Иванов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1922
Дата смерти13.01.1988
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1922
Отец: Иванов Василий Федорович
Мать: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1950
Сын: Иванов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1952
Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна
Смерть
13.01.1988
Похороны
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область