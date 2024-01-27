Федорова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федоров Federoff Феофан Ефремович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич

Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федоров Federoff Александр Ефремович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федоров Federoff Федор Ефремович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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