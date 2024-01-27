Федорова Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федоров Federoff Феофан Ефремович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич
Россия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федоров Federoff Александр Ефремович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федоров Federoff Федор Ефремович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно