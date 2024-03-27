Эйдельман Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Эйдельман Леонтий Маркович
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
14.04.1871
Сын: Эйдельман Матвей (Мендель) Маркович
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдельман Лазарь Маркович
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйдельман Срол (Исраэль) Маркович
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдельман Марк Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: DEAT