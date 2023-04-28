(Лазарева (дер. Альпакова)) Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева (дер. Альпакова)) Афросинья

Место рождения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Алексеев (?альпакова) Лазарь

Мать: Авдотья

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергеев (дер. Альпакова) Никита

Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов (?дер. Саулина) Сергей

Смерть
Неизвестно
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