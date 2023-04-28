(Лазарева (дер. Альпакова)) Афросинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Алексеев (?альпакова) Лазарь
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сергеев (дер. Альпакова) Никита
Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Потапов (?дер. Саулина) Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно