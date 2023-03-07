Деларов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.09.1864
Дата смерти06.06.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1885
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1885 по 1886
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1886 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1911 по 1928
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Украина
Смерть
06.06.1928