Деларов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деларов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Марьевка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.09.1864

Дата смерти

06.06.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьевка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1880 по 1885
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1885 по 1886
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1886 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1911 по 1928
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
г. Харьков, Украина
Смерть
06.06.1928
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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