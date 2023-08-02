Карая Калентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карая Калентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.08.1864

Сын: Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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