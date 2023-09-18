Королькова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1994
Сын: Корольков Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
01.07.2000
Дочь: Королькова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
11.03.2007
Дочь: Королькова Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
28.09.?
Дочь: Яковлева Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно