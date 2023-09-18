Королькова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1994

Сын: Корольков Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
01.07.2000

Дочь: Королькова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
11.03.2007

Дочь: Королькова Виктория Геннадьевна

Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
28.09.?

Дочь: Яковлева Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: Корольков Геннадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Геннадий Викторович

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