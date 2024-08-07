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Казаков Савва (Савка) Сисоевич

Место рождения

д. Ошап

Дата рождения

До 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678

Отец: Казаков Сисой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Казаков Спиридон (Спирко) Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Казаков Корнил (Корнилко) Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Казаков Никита (Никитко) Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Казаков Авдей (Овдейко) Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Казаков Максим (Максимко) Саввич (Савич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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