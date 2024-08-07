Казаков Савва (Савка) Сисоевич
Место рожденияд. Ошап
Дата рожденияДо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678
Отец: Казаков Сисой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Казаков Спиридон (Спирко) Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Казаков Корнил (Корнилко) Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Казаков Никита (Никитко) Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Казаков Авдей (Овдейко) Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Казаков Максим (Максимко) Саввич (Савич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно